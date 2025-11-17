Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы.

С 2019 года он забил 40 голов в таких матчах, что больше, чем у любого другого футболиста европейских сборных. У форварда Криштиану Роналду, который выступает за сборную Португалии, 32 гола.

Сборная Англии уверенно заняла первое место в группе K, набрав 24 очка и одержав восемь побед подряд в отборочном раунде к ЧМ-2026. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.