Мбаппе: «Цель — выиграть чемпионат мира»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира назвал уель команды на мировое первенство.

«Цель — не выйти в полуфинал. Цель — выиграть чемпионат мира. Чемпионат мира — мечта каждого. Все 48 команд приезжают, чтобы победить... Если мы вылетим в полуфинале, то нельзя будет говорить, что цель достигнута», — приводит RMC слова Мбаппе.

Франция заняла первое место в группе D и вышла на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.