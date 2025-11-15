Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
ЧМ-2026

15 ноября, 21:55

Сборная Австрии обыграла команду Кипра

Ана Горшкова
Корреспондент
Марко Арнаутович.
Фото Reuters

Сборная Австрии победила Кипр в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года — 2:0.

Дубль в матче оформил Марко Арнаутович.

Австрия набрала 18 очков в 7 матчах и занимает первое место в группе Н. На втором месте находится сборная Боснии и Герцеговины — 13 очков в 6 матчах. Австрия, как минимум, обеспечила себе место в стыках.

Кипр (8 очков) занимает четвертое место в группе.

Сборная Австрия 18 ноября сыграет с командой Боснии и Герцеговины.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
15 ноября, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Кипр
0:2
Австрия

В матче группы J сборная Уэльса обыграла команду Лихтенштейна — 1:0. Единственный гол забил Джордан Джеймс.

Лихтенштейн проиграл семь из семи матчей в оборе на ЧМ и занимает последнее, пятое место (0 очков).

Уэльс с 13 очками находится на третьем месте, на второй строчке — Северная Македония (13 очков), на первой — Бельгия (15 очков).

18 ноября сборная Уэльса сыграет с Северной Македонией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
15 ноября, 20:00. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Уэльс
