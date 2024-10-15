Киргизия встретится с КНДР в отборе чемпионата мира-2026

Матч отборочного тура чемпионата мира-2026 Киргизия — КНДР пройдет во вторник, 15 октября. Игра состоится на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киризия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция встречи в прямом эфире будет доступна на канале «Старт» (по подписке). Эфир начнется в 16.50 мск.

Ключевые события и результат игры Киргизия — КНДР вы можете найти в матч-центре «СЭ».

Киргизия (0 очков в 3 матчах) и КНДР (2 очка) на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с Катаром, ОАЭ, Ираном и Узбекистаном.