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Сегодня, 13:30

КНДР — Узбекистан: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Сборные КНДР и Узбекистана встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные КНДР и Узбекистана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на нейтральном поле в Лаосе и начнется в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

Основные события игры КНДР — Узбекистан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
19 нояб, 15:00. ()
КНДР
Узбекистан

В 5 турах отборочного турнира сборная КНДР набрала 2 очка, сборная Узбекистана — 10. В матче первого круга Узбекистан победил КНДР со счетом 1:0.

Команды выступают в группе А с Ираном, ОАЭ, Катаром и Киргизией. Две сборные в группе выйдут на ЧМ-2026 напрямую, еще две команды сыграют стыковые матчи.

Футбол
Сборная КНДР по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

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