Аргентина проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026

Сборная Колумбии дома победила Аргентину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье.

Колумбийский полузащитник Йерсон Москера в середине первого тайма открыл счет с передачи Хамеса Родригеса. Его гол стал единственным в первом тайме. Почти сразу после перерыва форвард аргентинцев Нико Гонсалес сравнял счет. Победу колумбийской команде принес Хамес, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Аерике. Аргентина продолжает лидировать — 18 очков.