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Сегодня, 01:29

Аргентина проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркос Акунья в падении после борьбы за мяч с Даниэлем Муньосом.
Фото Reuters
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Сборная Колумбии дома победила Аргентину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье.

Колумбийский полузащитник Йерсон Москера в середине первого тайма открыл счет с передачи Хамеса Родригеса. Его гол стал единственным в первом тайме. Почти сразу после перерыва форвард аргентинцев Нико Гонсалес сравнял счет. Победу колумбийской команде принес Хамес, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Аерике. Аргентина продолжает лидировать — 18 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
10 сент, 23:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
2:1
Аргентина

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу

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