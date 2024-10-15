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15 октября, 22:30

Колумбия — Чили: смотреть матч отбора чемпионата мира онлайн

Сборные Колумбии и Чили встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Колумбии и Чили встретятся в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке во вторник, 15 октября. Игра пройдет на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье и начнется в 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

С основными событиями игры Колумбия — Чили можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
15 окт, 23:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
4:0
Чили

Встреча сборных в первом круге завершилась вничью — 0:0. После девяти туров Колумбия находится на втором месте с 16 очками, а Чили замыкает турнирную таблицу, занимая 10-е место с 5 очками.

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Чили по футболу

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