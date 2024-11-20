Сборные Колумбии и Эквадора встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 20 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры Колумбия — Эквадор можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В матче первого круга отборочного турнира ЧМ-2026 команды сыграли вничью (0:0). После 11 туров Колумбия набрала 19 очков, Эквадор — 16. У лидирующей в южноамериканском отборе Аргентины — 22 очка.