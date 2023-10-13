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Гол Нуньеса в добавленное время спас Уругвай от поражения в матче с Колумбией

Евгений Козинов
Корреспондент
13 октября. Колумбия — Уругвай — 2:2.
Фото AFP
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Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилья.

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес на 35-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва уругвайцы отыгрались благодаря голу Матиаса Оливера. На 52-й минуте колумбийцы вновь вышли вперед — мяч забил Матеус Урибе. В концовке встречи голкипер Камило Варгас был удален с поля, а нападающий Дарвин Нуньес реализовал пенальти и спас уругвайскую команду от поражения.

Колумбия с 5 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, а Уругвай идет на 4-й строчке (4 очка).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
12 окт, 23:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
2:2
Уругвай
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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