Гол Нуньеса в добавленное время спас Уругвай от поражения в матче с Колумбией

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилья.

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес на 35-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва уругвайцы отыгрались благодаря голу Матиаса Оливера. На 52-й минуте колумбийцы вновь вышли вперед — мяч забил Матеус Урибе. В концовке встречи голкипер Камило Варгас был удален с поля, а нападающий Дарвин Нуньес реализовал пенальти и спас уругвайскую команду от поражения.

Колумбия с 5 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, а Уругвай идет на 4-й строчке (4 очка).