Колыванов считает, что Месси может выступить на чемпионате мира-2026

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил вероятность того, что аргентинский форвард Лионель Месси сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

«Если у Месси не будет травм, будет хорошо себя чувствовать, то может сыграть в 2026 году, но еще четыре года должно пройти. Надо дожить. Может он сейчас закончит карьеру в сборной. Кто же его знает?» — цитирует «Газета.Ru» Колыванова.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2)

После победы на ЧМ-2022 Месси заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной.