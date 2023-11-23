КОНМЕБОЛ сделал заявление по драке перед матчем Бразилия — Аргентина

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сделала заявление по поводу событий, произошедших прошлой ночью на стадионе «Маракана» перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 Бразилия — Аргентина (0:1).

«Мы не являемся организаторами отборочных матчей чемпионата мира. Мы всегда будем сотрудничать с действиями, направленными на искоренение насилия», — приводит заявление КОНМЕБОЛ El Chiringuito TV.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка капитан аргентинцев Лионель Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.