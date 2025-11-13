Роналду: «Стадион в Ирландии меня освищет, я очень надеюсь на это»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает враждебного приема на стадионе «Авива» в матче отборчного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии. «Стадион будет меня освистывать, я к этому привык и очень надеюсь, что, возможно, это снимет напряжение с других игроков. Больше всего хочу получать удовольствие от игры. Это не решающий фактор, но почти решающий. Мы знаем, что победа обеспечит нам выход на ЧМ-2026. Хотим решить все вопросы сейчас. Я знаю, когда я полезен, когда играю хорошо, а когда нет. Качество игры всегда должно быть на первом месте. Это всего лишь слова. Хочу, чтобы мы вышли на ЧМ-2026. Сборная Ирландии будет играть с низким блоком. Болельщики станут поддерживать его, они будут более воодушевленными, ауты будут похожи на угловые. Мы должны быть готовы», — цитирует A Bola Роналду. Матч Ирландия — Португалия состоится в четверг, 13 ноября. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

Хрен Хреновый Освистает а не освищет. Не благодарите..... 13.11.2025

Топотун Спирт, тебя бы облили спанком ! 13.11.2025

Saiga-спринтер Освистанный бриолин - это обыденность. Аплодисментный Месси - это реальность. Каждому своё. Нормальные футбольные болельщики видят и понимают разницу между игроком и игрулей. Примитивным болелам этого не дано. Гений футбола всегда играет за команду и ради команды. Бриолин везде и всегда озабочен только личной статистикой и показухой. 13.11.2025

Gordon Дык вот именно, что СМИ, интернет и пр. Что до "войны", то именно у малолетних или там у истериков всяческих. А сами игроки тут ни при чём - они просто за свои команды играли и играют. По остальному мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Не думаю, что принципиально что-то изменится. 13.11.2025

Millwall82 у меня неутешительный прогноз кстати по РПЛ будет, интернет, слабое зрелище, доступность топ-футбола (в частности АПЛ) добьет интерес к местным первенствам, возможно мы последнее поколение, кому местный футбол еще интересен. И местные интриги, дальше по массовости все будет максимально плохо. В условиях изоляции это еще большее проседание будет. 13.11.2025

Millwall82 кхм, ну не, началось все с МЮ-Барса, и их прямого сравнения. И гонкой за ЗМ (кучей ЗМ). СМИ и интернет это раздули до небывалых масштабов. Это была война. Как и война малолетних глоров-школьников. Что сказалось конечно на популярности местных первенств, зачем смотреть г..вно (ну скрипя сердце, назовем РПЛ так), когда есть высочайшего уровня футбол? 13.11.2025

Gordon Так именно Реал - Барса, а не Месси-КР. Что до ЗМ - их вручают по субъективному голосованию, а не два человека в каком-то соревновании за них соревнуются, кто победил - того и приз. За Формулой не слежу и ничего кроме фамилий не знаю, посему ничего сказать не могу. А в целом, возможно, тут дело в субъективном восприятии. По мне просто два выдающихся (точней, один выдающийся и один великий, но это детали в данном случае) игрока играли в одно время - и за ними было и, слава Богу, продолжает быть, круто наблюдать. Но лично я (на истину не претендую) как некое их личное противостояние это не воспринимаю. 13.11.2025

Millwall82 ну а как же противостояние за ЗМ? А Реал-Барса? Это же круче противостояния Прост-Сенна в Макларене, все же очень узкий спорт и интерес. А тут футбол. Это же готовый сценарий для фильма. Где все шло на переформатирование футбола как игры и его рекордов. Ну и толпища фанатов, когда они куда-то приезжают города сходят с ума. Такого даже при Пеле, Марадоне или Зидане не было. Даже в России. Маркетинговая история Бэкса-Реала и их коммерческих турне в Азию просто меркнет. Там миллионы выходят. Впервые в спорте такое вижу. 13.11.2025

Gordon Я никого и не принижаю и величия с рекордами не отрицаю, просто считаю, - вполне объективно, - что они реально из разных категорий. И практически все люди из футбола, с кем довелось общаться (я сужу 20 лет и имею такую возможность) с этим согласны. США я смотрю периодически его матчи - не слышал там адресного свиста вообще. Бразилия - да, согласен, упустил, но это сюда же - не лично Месси, а главную звезду заклятых. Ну а т.н. противостояние... Вот Классико - это противостояние. Али-Фрэзер было противостояние. Бока - Ривер, СССР/Россия - Канада в хоккее и пр. А тут два игрока играют за разные клубы и за разные сборные. Последние даже на разных континентах. Оба, понятно, сверхкрутые, но по мне противостояние конкретно между ними больше для прессы, интернета и споров, чем реально существующее. 13.11.2025

Millwall82 ну не, и в США его регулярно освистывают, как это делали и в Испании и во Франции, любой еврокубковый матч, противостояние Бразилия-Аргентина, и.т.д. Даже регулярно заряжают R7 more Messi. Это очень серьезная роль интернета. Противостояние действительно было великое, мы очевидцы истории, так что никого из них принижать (в отличии от школьников) не надо. Оба великие этого вида спорта, если смотреть на них нейтрально. Рекорды и достижения каждого(!!!) просто легендарны уже. 13.11.2025

Gordon Я что-то не наблюдал, чтобы Месси адресно освистывали окромя, понятно, Классико. Ну и в Париже когда тёрки пошли. А тема т.н. противостояния, по-моему, в основном сугубо в головах означенных школьников. По мне Месси и КР вообще из разных реальностей. Да и вообще это больше для журналистов, на мой взгляд. Насчёт диссертации тема интересная) Но у меня нет данных, за кошо молодежь болеет больше. Так-то одно другому не мешает. 13.11.2025

Millwall82 И Месси освистывают. Такие же школьники-хейтеры которые росли на этом противостоянии. Обратная сторона популярности. Хотя уже видимо не школьники, а как минимум студенты. Забавно смотреть на их срачи на том же спортсе или англоязычных и испанских хайлайтах. Там такое, что этому форуму даже не снилось) Кстати, отдельный феномен почему за наши клубы так не болеет молодежь, как за карьеры отдельных футболистов вроде Месси и Рона, а их как минимум миллионы. Диссертацией попахивает, хаха. 13.11.2025