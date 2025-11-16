Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

16 ноября, 21:10

Роналду: «Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход команды на чемпионат мира-2026.

«Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своих соцсетях.

16 ноября команда под руководством Роберто Мартинеса разгромила Армению (9:1) в последнем матче отбора ЧМ-2026. Сборная Португалии вышла на чемпионат мира в седьмой раз подряд.

ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.

6

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    причем благодаря тебе и твоему отсутствию на поле.

    17.11.2025

  • Gordon

    Всегда, ага :))))))))))) К вопросу об обормотах:)))))))))))

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    За то и будем!

    16.11.2025

  • Diman_madridista

    Давай, Криштиану, это наш с тобой последний шанс. Месси выиграл чемпионат мира со всякими обормотами, давай утрём его, как мы всегда это делали в Мадриде Все мадридисты мира всегда с тобой, даже тогда, когда мы тебя критикуем

    16.11.2025

  • 555 555

    Avancar... У них.

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Вамос,мля!Или как там у вас!))))

    16.11.2025

    Криштиану Роналду
    Сборная Португалии по футболу
