Роналду: «Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход команды на чемпионат мира-2026.

«Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своих соцсетях.

16 ноября команда под руководством Роберто Мартинеса разгромила Армению (9:1) в последнем матче отбора ЧМ-2026. Сборная Португалии вышла на чемпионат мира в седьмой раз подряд.

ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.