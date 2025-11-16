Роналду: «Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!»

16 ноября, 21:10
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход команды на чемпионат мира-2026.
«Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своих соцсетях.
16 ноября команда под руководством Роберто Мартинеса разгромила Армению (9:1) в последнем матче отбора ЧМ-2026. Сборная Португалии вышла на чемпионат мира в седьмой раз подряд.
ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
