Роналду планирует сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал, как сделал предложение своей невесте Джорджине Родригес.

— Один из моих друзей дал мне кольцо, чтобы подарить его Джио, и когда я дарил ей кольцо, двое моих детей вошли и сказали: «Папа, ты собираешься подарить кольцо маме и попросить ее выйти замуж?» Я знал, что однажды сделаю предложение. Я не встал на одно колено, потому что не был готов, но это был прекрасный момент. Я произнес речь. Все было просто. Я не очень романтичный парень. Я не из тех, кто каждую неделю приносит домой цветы. Но я по-своему романтик. Это было прекрасно. Джорджина — женщина всей моей жизни. Она заботится обо мне, и действительно меня понимает.

Свадьба? Планируем сделать это после чемпионата мира и желательно с трофеем! Но она не тот человек, который любит большие вечеринки. Ей такое не нравится, поэтому я учту это, — сообщил Роналду в интервью.

11 августа стало известно, что 40-летний футболист сделал предложение Джорджине.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017 году. В апреле 2022-го у пары появились близнецы: мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов. У Роналду также есть еще трое детей.