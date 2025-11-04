Роналду планирует сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026

4 ноября, 18:37
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал, как сделал предложение своей невесте Джорджине Родригес.
— Один из моих друзей дал мне кольцо, чтобы подарить его Джио, и когда я дарил ей кольцо, двое моих детей вошли и сказали: «Папа, ты собираешься подарить кольцо маме и попросить ее выйти замуж?» Я знал, что однажды сделаю предложение. Я не встал на одно колено, потому что не был готов, но это был прекрасный момент. Я произнес речь. Все было просто. Я не очень романтичный парень. Я не из тех, кто каждую неделю приносит домой цветы. Но я по-своему романтик. Это было прекрасно. Джорджина — женщина всей моей жизни. Она заботится обо мне, и действительно меня понимает.
Свадьба? Планируем сделать это после чемпионата мира и желательно с трофеем! Но она не тот человек, который любит большие вечеринки. Ей такое не нравится, поэтому я учту это, — сообщил Роналду в интервью.
11 августа стало известно, что 40-летний футболист сделал предложение Джорджине.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017 году. В апреле 2022-го у пары появились близнецы: мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов. У Роналду также есть еще трое детей.
АндрейЕвгеньевич
Да не торопись !!! Напиши после 2089 года !!! Раньше я занят другим...
04.11.2025
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
H R
Пpoгнoзы футбoльных матчeй infostavki.ru
04.11.2025
555 555
Во времена. Во нравы.
04.11.2025