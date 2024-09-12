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Сегодня, 07:40

Пулишич: «Надеюсь, что Почеттино привнесет в сборную США новый менталитет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера американской команды.

«Очевидно, это большая новость. Маурисио Почеттино — тренер с большим опытом и, надеюсь, он изменит ситуацию. Я надеюсь, что он привнесет в команду новый менталитет, менталитет победителя, культуру, которая позволит многим игрокам стать сильнее», — цитирует L'Equipe Пулишича.

52-летний аргентинский специалист подписал двухлетний контракт и будет готовить команду к домашнему чемпионату мира-2026.

Маурисио Почеттино. Почеттино — в сборной США. Будет готовить американцев к домашнему ЧМ за рекордные деньги

Кристиан Пулишич
Маурисио Почеттино
Футбол
Сборная США по футболу

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