Кукурелья заявил, что готов побриться налысо в случае победы сборной Испании на чемпионате мира

Защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил, что он готов сделать с волосами в случае победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Мы можем выиграть что угодно, но я бы не стал говорить об этом слишком громко, потому что этого может и не случиться. Я, возможно, побрился бы налысо, — приводит слова футболиста Sport.es.

После победы сборной Испании на чемпионате Европы 2024 годы Кукурелья покрасил волосы в красный цвет.

После 4 игр испанцы лидируют в группе E отборочного турнира к чемпионату мира с 12 очками.