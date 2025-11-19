Кюрасао стала самой маленькой страной, вышедшей на чемпионат мира

Сегодня, 06:15
Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует экс-тренер сборной России Дик Адвокат, набрала 12 очков.
Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.
Ранее самой малонаселенной страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, была Исландия (334 тысяч человек).
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.
Slim Tallers
Благодаря нынешней системе отбора всякий шлак попадает на чемпионат мира,а сборные,вроде Италии,мучаются в стыках.
19.11.2025
Трулятрам
Главное не россия)))
19.11.2025
Marty Friedman
сделают 60 команд, глядишь и Тонго с Гиблралтаром подтянутся...о, про Италию забыл...)) шутю, у гаттузников ещё есть шанец...
19.11.2025
echo2011
По большому счёту это даже не страна,как и Гибралтар или Фарерские острова.Но тем не менее играют в официальных соревнованиях.
19.11.2025
Rulen Bagdasys
48 мало, считаю
19.11.2025
Фирсыч
Может и существует. Помню сборная ГДР часто играла в групе "А" ЧМ по хокею. При этом в ГДР было всего две хоккейные команды. Динамо Берлин, и ещё какое-то Динамо. Они играли между собой около 20-ти матчей и определяли чемпиона страны.
19.11.2025
olegolegov3
А чемпионат Кюрасао существует? Скорее всего набрали туда, родившихся в Голландии
19.11.2025