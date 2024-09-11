Лаутаро Мартинес — о поражении от Колумбии: «Жара и сухое поле не позволили Аргентине сыграть в свой футбол»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

«Это был трудный матч. Жара и сухое поле не позволили нам сыграть в свой футбол. Мы знаем, что отборочные матчи сложны. Нам нужно смириться с поражением и двигаться вперед. Я придерживаюсь того положительного, что мы сделали. Мы должны совершенствоваться», — приводит слова Мартинеса пресс-служба национальной команды.

Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Аерике. Аргентина продолжает лидировать — 18 очков.