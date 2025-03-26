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26 марта, 00:39

Гол Самородова принес Казахстану победу над Лихтенштейном в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Казахстана выиграла у Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце.

Голы забили нападающий «Ахмата» Максим Самородов и защитник «Астаны» Александр Марочкин. Оба мяча были забиты в концовке первого тайма. Капитаном казахстанской команды впервые был защитник «Зенита» Нурали Алип.

Это первая победа сборной Казахстана в официальном матче с ноября 2023 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
25 марта, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Казахстан

В другом матче группы J команда Македонии сыграла вничью с Уэльсом — 1:1. Македонец Боян Миовски на первой добавленной минуте открыл счет, а Дэвид Брукс в самой концовке вырвал ничью для гостей.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
25 марта, 22:45. National Arena Todor Proeski (Скопье)
Северная Македония
1:1
Уэльс

После 2 туров Македонцы с 4 очками идут на первом месте, опережая валлийцев по разнице мячей (4 очка). Казахстан располагается на 3-й строчке — 3 очка. Лихтенштейн — последний (0 очков).

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Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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