Месси предпочел победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что предпочел бы выиграть чемпионат мира-2026, е не получить еще один «Золотой мяч». «Еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»? Еще один чемпионат мира. Быть владельцем клуба или тренером? Я бы сказал: владельцем клуба», — приводит инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X слова Месси. 38-летний аргентинец за карьеру выиграл восемь «Золотых мячей», а также победил со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

Из Алматы При всём уважении к великому Лионелю Месси что-то не верится в то, что команда Аргентины сумеет второй чемпионат мира подряд взять золото... Из группы, скорее всего, выйдет, а вот дальше - максимум полуфинал. 14.11.2025

Saiga-спринтер Дилетантик, ты то куда лезешь со своей ахинейкой? Пеле почти всю свою игровую карьеру провел в бразильской команде "Сантос" И только два неполных сезона в конце игровой карьеры играл в американской команде "Космос". И Пеле и Яшина знают по всем футбольном мире, как отличных футболистов во время их игры на протяжении всей игровой карьеры. 13.11.2025

Степочкин Пеле всю жизннь играл в МЛС США и понятия не имел что такое конкуренция в топ-5 лигах за завние лучшего, не говоря о том как сложно в них забивать мячи по сравнению с послевоенным МЛС. Пеле знают как звезду всего лишь по чемпионатам мира, как и Яшина. 13.11.2025

Diman_madridista Ага, типа ему Золотой мяч может светить когда-то)) Выбирает еще 13.11.2025

Сон Морфей Вот читаю статью и ни слово о выборе про золотой мяч. Он же отвечает, что владельцем клуба?) Как все запутано)))) 13.11.2025

Saiga-спринтер ду Насименту - Король футбола. Месси - Гений футбола. По сумме игровых качеств Лионель лучше Пеле. 13.11.2025

Djin Ignatov Величайший ! После ПЕЛЕ - ВТОРОЙ ! 13.11.2025

Saiga-спринтер Свой дилетанство на показ зачем выпячивать? Месси на ЧМ-2022 вел всю игру сборной Аргентины в нападении и был лидером сборной не на словах, а при деле. Без своего лучшего игрока сборная Аргентины не стала бы чемпионом мира. 13.11.2025

Saiga-спринтер Ответ Гения Футбола лаконичен и прост. Гениальность в простоте. Мячик с золотом - это приз самому себе, а золото Мундиаля - это приз для всей своей страны. 13.11.2025