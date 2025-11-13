Видео
13 ноября, 02:16

Месси предпочел победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что предпочел бы выиграть чемпионат мира-2026, е не получить еще один «Золотой мяч».

«Еще один чемпионат мира или еще один «Золотой мяч»? Еще один чемпионат мира. Быть владельцем клуба или тренером? Я бы сказал: владельцем клуба», — приводит инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X слова Месси.

38-летний аргентинец за карьеру выиграл восемь «Золотых мячей», а также победил со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

11

  • Из Алматы

    При всём уважении к великому Лионелю Месси что-то не верится в то, что команда Аргентины сумеет второй чемпионат мира подряд взять золото... Из группы, скорее всего, выйдет, а вот дальше - максимум полуфинал.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантик, ты то куда лезешь со своей ахинейкой? Пеле почти всю свою игровую карьеру провел в бразильской команде "Сантос" И только два неполных сезона в конце игровой карьеры играл в американской команде "Космос". И Пеле и Яшина знают по всем футбольном мире, как отличных футболистов во время их игры на протяжении всей игровой карьеры.

    13.11.2025

  • Степочкин

    Пеле всю жизннь играл в МЛС США и понятия не имел что такое конкуренция в топ-5 лигах за завние лучшего, не говоря о том как сложно в них забивать мячи по сравнению с послевоенным МЛС. Пеле знают как звезду всего лишь по чемпионатам мира, как и Яшина.

    13.11.2025

  • Diman_madridista

    Ага, типа ему Золотой мяч может светить когда-то)) Выбирает еще

    13.11.2025

  • Сон Морфей

    Вот читаю статью и ни слово о выборе про золотой мяч. Он же отвечает, что владельцем клуба?) Как все запутано))))

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ду Насименту - Король футбола. Месси - Гений футбола. По сумме игровых качеств Лионель лучше Пеле.

    13.11.2025

  • Djin Ignatov

    Величайший ! После ПЕЛЕ - ВТОРОЙ !

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Свой дилетанство на показ зачем выпячивать? Месси на ЧМ-2022 вел всю игру сборной Аргентины в нападении и был лидером сборной не на словах, а при деле. Без своего лучшего игрока сборная Аргентины не стала бы чемпионом мира.

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ответ Гения Футбола лаконичен и прост. Гениальность в простоте. Мячик с золотом - это приз самому себе, а золото Мундиаля - это приз для всей своей страны.

    13.11.2025

  • Millwall82

    кто тебе его даст) при более сильных школах той же Англии, Испании, Франции. На ЧМ22 кураж взял не Лео, а вратарь Мартинес собрал всю удачу мира. Поймал кураж. Такое бывает.

    13.11.2025

