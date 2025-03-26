Месси — о победе над Бразилией: «Аргентина всегда говорит через футбол — как на поле, так и вне его»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поздравил свою национальную команду с победой над Бразилией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла в среду на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 4:1 в пользу аргентинцев. Месси не попал в заявку сборной из-за повреждения.

«На поле, вне его — где бы то ни было, эта сборная всегда говорит через футбол. Поздравляю с великолепным матчем, а также с победой над Уругваем!» — написал Месси в своих соцсетях.

Сборная Аргентины набрала 31 очко и уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира.