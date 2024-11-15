Скалони объяснил, почему Аргентина проиграла Парагваю

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Парагвая (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков. Я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Сейчас в команде много парней, которые являются новичками сборной.

В первом тайме мы хорошо сыграли, но пропущенный гол в начале второй половины все усложнил. Надо поздравить соперника, который очень хорошо защищался. Сейчас мы надеемся вернуться на позитивный путь. Будем анализировать, что может быть сделано лучше», — приводит пресс-служба сборной слова Скалони.