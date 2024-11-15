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Сегодня, 07:52

Скалони объяснил, почему Аргентина проиграла Парагваю

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Парагвая (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков. Я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Сейчас в команде много парней, которые являются новичками сборной.

В первом тайме мы хорошо сыграли, но пропущенный гол в начале второй половины все усложнил. Надо поздравить соперника, который очень хорошо защищался. Сейчас мы надеемся вернуться на позитивный путь. Будем анализировать, что может быть сделано лучше», — приводит пресс-служба сборной слова Скалони.

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор спорит с&nbsp;венесуэльцами Джоном Арамбуру и&nbsp;Уилкером Анхелем. Винисиус ругался и оставил Бразилию без победы смазанным пенальти, а Месси теперь проиграл со сборной
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони

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