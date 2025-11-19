Видео
Сегодня, 02:48

Де ла Фуэнте: «Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Турцией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле. Сегодня мы увидели, как трудно побеждать. Иногда полезно получать напоминание об этом. Очень трудно побеждать все время, находясь на таком уровне при столь плотном графике матчей. Сегодня нам напомнили, как это тяжело», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испанцы не проиграли ни одного матча, набрали 16 очков и с первого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.

Футболисты сборной Шотландии празднуют выход на&nbsp;ЧМ-2026.Шотландия вырвала путевку на чемпионат мира у Дании. Вместе с ней в Америку едут Испания, Бельгия, Австрия и Швейцария
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
