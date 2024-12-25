Де ла Фуэнте: «К ЧМ-2026 сборная Испании будет еще сильнее, чем сейчас»

25 декабря, 23:24
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что испанская национальная команда является одной из лучших сборных мира.
«Не знаю, как насчет лучшей, но Испания — одна из лучших сборных. Конечно, во время недавнего чемпионата Европы мы показали, что мы конкурентоспособная команда, играющая в очень современный футбол и обладающая духом победителя. Но есть и другие великие команды в Европе и за ее пределами, но Испания находится в группе лучших и имеет возможность бороться за все с любым соперником», — приводит слова де ла Фуэнте AS.
Также тренер сборной Испании поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.
«Осталось очень мало времени, потому что 18 месяцев пролетят очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистично настроен, честно говоря. И это потому, что я знаю своих игроков, а они ненасытны и хотят продолжать побеждать. Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти 18 месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Появятся новые хорошие игроки, а те, что у нас есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. К чемпионату мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще сильнее, чем сейчас», — сказал де ла Фуэнте.
На чемпионате мира-2026 в США, Мексике и Канаде сыграет 16 команд из Европы. Европейская квалификация к турниру начнется в марте 2025-го и завершится стыковыми матчами в марте 2026 года.