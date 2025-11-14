Сборные Люксембурга и Германии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра в Люксембурге на национальном стадионе имени Великого Герцогства Люксембург начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

14 ноября, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)

Матч Люксембург — Германия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Люксембург — Германия в матч-центре сайта «СЭ».

Люксембург и Германия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Ирландией и Словакией. Люксембуржцы провели 4 матча и с 0 очков занимают четвертое место в группе. У немцев — 9 очков и первая строчка после 4 игр.