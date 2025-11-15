Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 00:39

Германия на выезде переиграла Люксембург, Вольтемаде оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Ник Вольтемаде.
Фото Reuters

Сборная Германии переиграла Люксембург в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на «Стад Люксембург».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Ник Вольтемаде оформил дубль. На 49-й минуте он открыл счет, а спустя 20 минут удвоил преимущество немцев.

Немцы набрали 12 очков и лидируют в группе А. Люксембург идет на последней строчке — 0 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
14 ноября, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
0:2
Германия

В другой встрече этой группы Словакия вырвала победу над Северной Ирландией — 1:0.

В начале второго тайма ВАР отменил два гола словаков. Уже в добавленное время Томаш Бобчек, вышедший на замену на 88-й минуте, принес хозяевам победу.

Словаки набрали 12 очков и идут на втором месте в группе, североирландцы потеряли шансы попасть на ЧМ-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
14 ноября, 22:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Словакия
1:0
Северная Ирландия

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Ник Вольтемаде
