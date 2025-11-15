Германия на выезде переиграла Люксембург, Вольтемаде оформил дубль

Сегодня, 00:39
Сборная Германии переиграла Люксембург в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на «Стад Люксембург».
В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий Ник Вольтемаде оформил дубль. На 49-й минуте он открыл счет, а спустя 20 минут удвоил преимущество немцев.
Немцы набрали 12 очков и лидируют в группе А. Люксембург идет на последней строчке — 0 очков.
В другой встрече этой группы Словакия вырвала победу над Северной Ирландией — 1:0.
В начале второго тайма ВАР отменил два гола словаков. Уже в добавленное время Томаш Бобчек, вышедший на замену на 88-й минуте, принес хозяевам победу.
Словаки набрали 12 очков и идут на втором месте в группе, североирландцы потеряли шансы попасть на ЧМ-2026.