Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
Сегодня, 17:00

Макларен объявил об уходе из сборной Ямайки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Ямайки Стив Макларен объявил о решении покинуть свой пост.

19 ноября Ямайка на своем поле сыграла вничью с Кюрасао (0:0) и не сумела напрямую выйти на чемпионат мира-2026. Она сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.

«За последние 18 месяцев я отдал этой работе все, что у меня было. Руководить этой командой было одной из величайших наград в моей карьере. Но футбол — это бизнес, ориентированный на результат, и сегодня мы не достигли своей цели — выйти из этой группы.

После глубоких размышлений и честной оценки того, где мы находимся и куда нам нужно двигаться, я решил уйти с поста главного тренера сборной Ямайки», — приводит слова Макларена ESPN.

64-летний англичанин возглавлял сборную Ямайки с лета 2024 года.

2

  • shpasic

    Макларен - это который с зонтиком?

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Даж не знал, что их Стив тренирует

    19.11.2025

    Футбол
    Сборная Ямайки по футболу
    Стив Макларен
