Матч Венесуэла — Аргентина начался на полчаса позже из-за проблем с газоном

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Венесуэлы и Аргентины начался на полчаса позже. Стартовый свисток должен был прозвучать в 0:00 по московскому времени, но начало игры было отложено из-за проблем с газоном.

Газон на стадионе «Монументаль де Матурин» был залит водой из-за ливня за несколько часов до матча. Сотрудники арены не успели в срок подготовить арену, поэтому судьи отложили старт игры.

Перед этим матчем сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице, а Венесуэла занимает 7-ю строчку.