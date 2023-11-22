Месси и Родригу повздорили перед началом матча Бразилия — Аргентина

Сборная Аргентина вернулась на поле «Мараканы» для разминки перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против Бразилии. Игра начнется на полчаса позже из-за потасовки на трибунах.

Однако во время разминки у аргентинца Лионеля Месси и бразильца Родригу произошел конфликт. Игроки сцепились и поговорили на повышенных тонах.

Стартовый свисток арбитра Пьеро Маса должен был прозвучать в 3.30 по московскому времени. Однако этого не произошло, так как на трибунах произошла драка болельщиков. Капитан аргентинцев Лионель Месси увел свою команду в раздевалку.