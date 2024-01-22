Источник: Месси поссорился с главным тренером сборной Аргентины Скалони после поражения от Уругвая

Месси поссорился с главным тренером сборной Аргентины после поражения от Уругвая

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поссорился с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони после поражения от Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2026, сообщает журналист издания LA100 Шеркис Бьяло.

По данным источника, конфликт начался еще до игры и усилился после того, как появилась информация о том, что некоторые футболисты аргентинской сборной оказались на частной вечеринке за несколько дней до матча. Скалони был возмущен этим, заявив, что команде через несколько дней предстоит встретиться с одной из самых сильных сборных Южной Америки.

17 ноября Аргентина проиграла Уругваю, а 22 ноября победила Бразилию (1:0). После игры с бразильцами Скалони объявил, что собирается покинуть свой пост после Кубка Америки, который пройдет летом 2024 года.

Как утверждает источник, конфликт между Месси и Скалони не отразился на их взаимоотношениях на футбольном поле.

Сборная Аргентины лидирует в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 с 15 очками в 6 матчах.

Лионель Скалони возглавляет аргентинцев с августа 2018 года. Под его руководством команда выигрывала чемпионат мира и Кубок Америки.