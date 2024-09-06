Месси поздравил Ди Марию с завершением карьеры в сборной Аргентины

На стадионе «Монументаль» перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 Аргентина — Чили состоялась церемония прощания с нападающим Анхелем Ди Марией, который завершил международную карьеру.

Во время чествования 36-летнего аргентинца на табло стадиона был показан видеоролик с обращением Лионеля Месси. Ди Мария не смог сдержать слез во время просмотра этого видео.

«Надеюсь, тебе понравится этот вечер в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что должны были сказать. Мы так много всего пережили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так? Мы будем очень скучать по тебе. Скоро увидимся», — сказал Месси.

На счету Ди Марии 145 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 31 гол и сделал 32 голевые передачи. В составе «Альбиселесте» он стал чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах.