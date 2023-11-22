Месси: «Мы видели, как полиция избивала людей, а на трибунах были семьи игроков»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Бразилией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 раскритиковал работу полиции.

«Мы видели, как полиция избивала людей, а у многих игроков на трибунах были члены семей. Мы не могли сосредоточиться на игре. Аналогичная ситуация произошла здесь, на Кубке Либертадорес. Бразильская полиция снова репрессирует людей. Мы решили уйти в раздевалку, потому что играть в таких условиях было невозможно. А еще мы думали, что возвращение в раздевалку поможет успокоить ситуацию», — цитирует ABC Месси.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.