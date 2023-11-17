Месси — о поражении от сборной Уругвая: «Мы не чувствовали себя комфортно»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (0:2).

«Мы знали, с какой командой нам предстояло столкнуться, нам было трудно играть. Они играют интенсивно, у них есть физически сильные и быстрые футболисты. Мы не чувствовали себя комфортно. Нам нужно встать на ноги и сыграть в хороший футбол в Бразилии», — приводит сова Месси пресс-служба национальной команды.

Уругвайцы набрали 10 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. Аргентинцы лидируют — 12 очков.