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Сегодня, 11:50

Месси раскритиковал поле на стадионе в Венесуэле после ничьей в отборочном матче к ЧМ-2026

Владислав Маслов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал качество поля на венесуэльском стадионе «Монументаль де Матурин».

Аргентинцы провели на данной арене матч против команды Венесуэлы в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 (1:1). Начало встречи было отложено на полчаса из-за сильного дождя.
«Это был отвратительный матч. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно», — цитирует Месси Reuters со ссылкой на TyC Sports.

Аргентина занимает 1-е место в турнирной таблице отборочной группы с 19 очками.

Источник: Reuters
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу

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