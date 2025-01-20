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Сегодня, 08:05

Месси рассказал о своих планах на участие в ЧМ-2026

Камила Абдурахманова
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал возможное участие на чемпионате мира 2026 года.

«Чемпионат мира 2026 года? Год только начался, и я приступаю к нему с огромным желанием и энтузиазмом. Надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо и смогу эффективно провести предсезонную подготовку, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме», — сказал Месси TN.

В 2022 году Аргентина стала чемпионом мира, выиграв турнир в Катаре. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Тогда Месси забил два гола за сборную Аргентины.

Источник: TN
Лионель Месси
Футбол
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