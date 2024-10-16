Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола за национальную команду в матче 10-го тура южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Боливии (6:0).

37-летний аргентинец сократил отрыв от форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду по числу хет-триков за карьеру. На счету Месси их теперь 58, в активе Роналду — 66. При этом в 29 случаях 39-летний португалец забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

Месси с лета 2023 года выступает за «Интер Майами» из МЛС. Ранее он играл в «Барселоне» и «ПСЖ». Всего за карьеру форвард забил 740 голов на клубном уровне и 112 — за сборную Аргентины.