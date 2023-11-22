Месси — о матче с Бразилией: «Для меня это была последняя игра в году»

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о повреждении, которое получил в матче южноамериканского отбора чемпионата мира-2026 с командой Бразилии (1:0).

«Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Для меня это была последняя игра в году. У меня есть время для восстановления, чтобы начать следующий год в полной готовности», — цитирует Месси ESPN.

36-летний Месси провел в 2023 году за сборную Аргенины 8 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

Во время матча Бразилия — Аргентина двое болельщиков пострадали в ходе столкновения с полицией. Беспорядки случились на стадионе «Маракана» во время игры южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.