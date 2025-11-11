Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможности своего участия в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 сборных. Сборная Аргентины обеспечила себе участие в турнире по итогам южноамериканского отбора. «Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, чтобы быть уверенным, что смогу помочь команде и внести свой вклад. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу», — цитирует футболиста Sport.es. Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего 38-летний форвард провел 195 матчей за национальную команду, в которых отметился 114 голами. Вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024), а также чемпионом мира (2022). Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.

Кариока_двойка. А ведь и правда, во времена его выступления за Барселону, очень часто его обвиняли в том, что для него главное это Барселона, а не сборная. Просто об этом все уже забыли. 12.11.2025

sergey485 Эх, нам бы такую обузу... 11.11.2025

alexb2025personal Между прочим, да. Когда в команде имеется игрок, который указывает, кому тренеру ставить в состав, который меняет тренеров, но при этом ни черта из себя в сборной не представляет - это проблема. Я не видел ни разу Месси в клубах (просто меня не интересует европейский футбол), но в матчах сборной мне было интересно: играет Месси, о котором все говорят. Ну и что? Практически всегда худший на поле. 11.11.2025

Diman_madridista Не хочешь быть обузой? Тогда скажи об этом тренеру, чтобы он оставил тебя вне заявки. Скажи прямо, по-испански, я устал, я мухожук. Не скажешь - он не рискнет, скорее всего, оставлять тебя на лавке, и тебе придеться стать обузой для своей команды. И для всей страны тоже. По мне, так ты просто кривляешься, ты очень хочешь быть на ЧМ-26 11.11.2025

Dreamlike Сам признался, что он распиаренная немощь 11.11.2025

Ulan3 Тут все просто не хочешь - не езжай) 11.11.2025

Saiga-спринтер Придурёк, ты ж в футболе не в зуб ногой, а несешь свою дилетантскую хрень. 11.11.2025

Saiga-спринтер Гений футбола со своей физиологией и образом жизни и тренировок, и в следующем году будет в хорошей физической и игровой форме. Мастерство, как известно, не пропьёшь, не потеряешь и не подаришь. Сыграет Лионель Месси на американском Мундиале. И сыграет, как всегда, отлично! 11.11.2025

Мих.Юр. Исчерпывающий коммент) 11.11.2025

Роман Морковкин Лёва, так ты тогда завязывай пешком по полю ходить. Взять то тебя всё равно возьмут, ведь главному тренеру никогда не простят невызов тебя в случае провала. А провалом для аргов ЧМ скорее всего и закончится. Чисто даже если по статистике судить, прошлый турнир стал исключением, до этого на мировом форуме при тебе арги регулярно проваливались, будучи при этом каждый раз в числе фаворитов. 11.11.2025

Субулька в доме. В ДУРдоме. Звучит как ну возьмите меня! 11.11.2025

super_bear С Лео Аргентина выиграла Финалиссиму(!), пару Кубков Америки(!!), ОИ(!!!), ЧМ(!!!!). 11.11.2025

Rutozid Как говорится, почувствуйте разницу. 11.11.2025

Пан Юзеф Позвоните Лео, пан Амигос... 11.11.2025

grhelga На замену выходить в крайнем случае почему нет 11.11.2025

andrei.aag верно...абсолют... 11.11.2025

Sam17 Как все просто, оказывается. Нашли причину всех бед сборной Аргентины.) 11.11.2025

ОstWa11 :clown: 11.11.2025

Adiоs Amigos R И добавил про себя: "Сильнее меня уговаривайте, сильнее. Ну и жду личного звонка от президента Аргентины с персональными приглашениями...":sunglasses: 11.11.2025

Ruslan O потому что там был Игуаин!!!! 11.11.2025

Пан Юзеф Даже на ОИ-2008? 11.11.2025

konzag Нам то может и да, но вот заработать на ЧМ дополнительно 2-3 сотни миллионов зелеными ( не меньше) никто не откажется 11.11.2025

ssn2 А не пофиг на него? Ну не будет его на ЧМ и что? 11.11.2025

zg Главное последний ЧМ выиграла и Лео ой как не последний там был!) 11.11.2025

Maxim B Месси футболист,а Кристинка лёгкого поведения 11.11.2025

konzag Роналду никогда не был чемпионом мира и будет пытаться осуществить свою мечту до последнего шанса, который в 2026 году ему и предоставится. Представьте себе- он не поедет, а Португалия станет чемпионом - да он умрет с горя! 11.11.2025

ALEXEY959595 А почему Роналду так не сказал аналогично Сборной Португалии??? 11.11.2025

konzag Пардон, товарищ Месси, но ехать придется! Маркетинг никто не отменял. Масса обстоятельств приволокут тебя наЧМ даже (не дай Бог!) на носилках. Чемпионат мира с Месси дороже чем без него во всем- в аудитории (а значит и в цене продажи прав трансляции ), всевозможном Месси-мерче, притоке туристов (в последний раз взглянуть на игру живого Месси за сборную! ну или потусоваться рядом) Да даже то, что Лео может сыграть 200 матчей за сборную- дорогого стоит. Ну и вишенка на торте - возможно еще одно чемпионство. А от этого никто и никогда не откажется! Так что едем, товарищ Месси, едем! Да и твой заклятый друг уже чемодан собирает.... 11.11.2025

alexb2025personal Надо сказать, что на всех турнирах за сборную, кроме последнего ЧМ, он был обузой. Раньше надо было так думать. Сколько турниров Аргентина проиграла просто потому, что там был Месси. 11.11.2025

oleg.bob Скромница ты наша... 11.11.2025

Millwall82 ну он уже пешком ходит, не бегает даже. Понятное дело, класс-техника-дриблинг-опыт. Но это все равно что Дзюба (в любой момент карьеры), любой защитник его тупо догонял. Абсолютно любой. 0 скорости, другим брал. Или близкие по типажу к Месси Анри и Аршавин, после 30 ушла скорость, пропала. Толку что обвести можешь, защитник вновь потом догонит. 11.11.2025

Smash. Вот этим и отличается от Роналдо. Того пока тряпками не погонят.. 11.11.2025

Артемон Доберманов Играй Месси.играй.) 11.11.2025

Archon Леонсио,харэ гнать!)) Ты ФЛАГ сборной Аргентины,без тебя там люди загнутся-попАдают!))) 11.11.2025