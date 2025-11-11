Месси заявил, что не хочет быть обузой для сборной Аргентины на чемпионате мира

11 ноября, 17:28
Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о возможности своего участия в чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 сборных. Сборная Аргентины обеспечила себе участие в турнире по итогам южноамериканского отбора.
«Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, чтобы быть уверенным, что смогу помочь команде и внести свой вклад. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и нужно будет смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу», — цитирует футболиста Sport.es.
Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего 38-летний форвард провел 195 матчей за национальную команду, в которых отметился 114 голами. Вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024), а также чемпионом мира (2022).
Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.
Кариока_двойка.
А ведь и правда, во времена его выступления за Барселону, очень часто его обвиняли в том, что для него главное это Барселона, а не сборная. Просто об этом все уже забыли.
12.11.2025
sergey485
Эх, нам бы такую обузу...
11.11.2025
alexb2025personal
Между прочим, да. Когда в команде имеется игрок, который указывает, кому тренеру ставить в состав, который меняет тренеров, но при этом ни черта из себя в сборной не представляет - это проблема. Я не видел ни разу Месси в клубах (просто меня не интересует европейский футбол), но в матчах сборной мне было интересно: играет Месси, о котором все говорят. Ну и что? Практически всегда худший на поле.
11.11.2025
Diman_madridista
Не хочешь быть обузой? Тогда скажи об этом тренеру, чтобы он оставил тебя вне заявки. Скажи прямо, по-испански, я устал, я мухожук. Не скажешь - он не рискнет, скорее всего, оставлять тебя на лавке, и тебе придеться стать обузой для своей команды. И для всей страны тоже. По мне, так ты просто кривляешься, ты очень хочешь быть на ЧМ-26
11.11.2025
Dreamlike
Сам признался, что он распиаренная немощь
11.11.2025
Ulan3
Тут все просто не хочешь - не езжай)
11.11.2025
Saiga-спринтер
Придурёк, ты ж в футболе не в зуб ногой, а несешь свою дилетантскую хрень.
11.11.2025
Saiga-спринтер
Гений футбола со своей физиологией и образом жизни и тренировок, и в следующем году будет в хорошей физической и игровой форме. Мастерство, как известно, не пропьёшь, не потеряешь и не подаришь. Сыграет Лионель Месси на американском Мундиале. И сыграет, как всегда, отлично!
11.11.2025
Мих.Юр.
Исчерпывающий коммент)
11.11.2025
Роман Морковкин
Лёва, так ты тогда завязывай пешком по полю ходить. Взять то тебя всё равно возьмут, ведь главному тренеру никогда не простят невызов тебя в случае провала. А провалом для аргов ЧМ скорее всего и закончится. Чисто даже если по статистике судить, прошлый турнир стал исключением, до этого на мировом форуме при тебе арги регулярно проваливались, будучи при этом каждый раз в числе фаворитов.
11.11.2025
Субулька в доме. В ДУРдоме.
Звучит как ну возьмите меня!
11.11.2025
super_bear
С Лео Аргентина выиграла Финалиссиму(!), пару Кубков Америки(!!), ОИ(!!!), ЧМ(!!!!).
11.11.2025
Rutozid
Как говорится, почувствуйте разницу.
11.11.2025
Пан Юзеф
Позвоните Лео, пан Амигос...
11.11.2025
grhelga
На замену выходить в крайнем случае почему нет
11.11.2025
andrei.aag
верно...абсолют...
11.11.2025
Sam17
Как все просто, оказывается. Нашли причину всех бед сборной Аргентины.)
11.11.2025
ОstWa11
:clown:
11.11.2025
Adiоs Amigos R
И добавил про себя: "Сильнее меня уговаривайте, сильнее. Ну и жду личного звонка от президента Аргентины с персональными приглашениями...":sunglasses:
11.11.2025
Ruslan O
потому что там был Игуаин!!!!
11.11.2025
Пан Юзеф
Даже на ОИ-2008?
11.11.2025
konzag
Нам то может и да, но вот заработать на ЧМ дополнительно 2-3 сотни миллионов зелеными ( не меньше) никто не откажется
11.11.2025
ssn2
А не пофиг на него? Ну не будет его на ЧМ и что?
11.11.2025
zg
Главное последний ЧМ выиграла и Лео ой как не последний там был!)
11.11.2025
Maxim B
Месси футболист,а Кристинка лёгкого поведения
11.11.2025
konzag
Роналду никогда не был чемпионом мира и будет пытаться осуществить свою мечту до последнего шанса, который в 2026 году ему и предоставится. Представьте себе- он не поедет, а Португалия станет чемпионом - да он умрет с горя!
11.11.2025
ALEXEY959595
А почему Роналду так не сказал аналогично Сборной Португалии???
11.11.2025
konzag
Пардон, товарищ Месси, но ехать придется! Маркетинг никто не отменял. Масса обстоятельств приволокут тебя наЧМ даже (не дай Бог!) на носилках. Чемпионат мира с Месси дороже чем без него во всем- в аудитории (а значит и в цене продажи прав трансляции ), всевозможном Месси-мерче, притоке туристов (в последний раз взглянуть на игру живого Месси за сборную! ну или потусоваться рядом) Да даже то, что Лео может сыграть 200 матчей за сборную- дорогого стоит. Ну и вишенка на торте - возможно еще одно чемпионство. А от этого никто и никогда не откажется! Так что едем, товарищ Месси, едем! Да и твой заклятый друг уже чемодан собирает....
11.11.2025
alexb2025personal
Надо сказать, что на всех турнирах за сборную, кроме последнего ЧМ, он был обузой. Раньше надо было так думать. Сколько турниров Аргентина проиграла просто потому, что там был Месси.
11.11.2025
oleg.bob
Скромница ты наша...
11.11.2025
Millwall82
ну он уже пешком ходит, не бегает даже. Понятное дело, класс-техника-дриблинг-опыт. Но это все равно что Дзюба (в любой момент карьеры), любой защитник его тупо догонял. Абсолютно любой. 0 скорости, другим брал. Или близкие по типажу к Месси Анри и Аршавин, после 30 ушла скорость, пропала. Толку что обвести можешь, защитник вновь потом догонит.
11.11.2025
Smash.
Вот этим и отличается от Роналдо. Того пока тряпками не погонят..
11.11.2025
Артемон Доберманов
Играй Месси.играй.)
11.11.2025
Archon
Леонсио,харэ гнать!)) Ты ФЛАГ сборной Аргентины,без тебя там люди загнутся-попАдают!)))
11.11.2025
zg
Лео,харе понты кидать,ясно дело,что ты там будешь!Ну если,тьфу тьфу тьфу,не умудришься поломаться!)
11.11.2025