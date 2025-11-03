Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
ЧМ-2026

3 ноября, 08:26

Месси заявил, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Сергей Ярошенко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.

«Желание есть, и оно огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

7

  • serkonol

    месси пешком ходит уже лет пять. будет прикольно посмотреть на черепашку, но не французкую:smile:

    03.11.2025

  • Dreamlike

    Балласт, займёт чьё-то место

    03.11.2025

  • zg

    Да норм!Че осталось то!?Да и Криш поди там будет!)

    03.11.2025

    Лионель Месси
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу 2022
    Сборная Аргентины по футболу
