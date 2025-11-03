Месси заявил, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.

«Желание есть, и оно огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.