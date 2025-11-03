Месси заявил, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

3 ноября, 08:26
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.
«Желание есть, и оно огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
serkonol
месси пешком ходит уже лет пять. будет прикольно посмотреть на черепашку, но не французкую:smile:
03.11.2025
Dreamlike
Балласт, займёт чьё-то место
03.11.2025
zg
Да норм!Че осталось то!?Да и Криш поди там будет!)
03.11.2025