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Сегодня, 18:03

ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото РФС
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Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира-2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию, утверждает matchtv.ru.

Именно этот аргумент может стать решающим при принятии решения о переходе РФС из УЕФА в АФК.

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу о возмодном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

«Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить все возможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение», — заявид Дюков.

На данный момент УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: https://matchtv.ru/
РФС
Сборная России по футболу
ФИФА
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