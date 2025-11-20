Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026. Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), два победителя попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года. Межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026 Путь 1

Полуфинал

Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)

Финал

ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка Путь 2

Полуфинал

Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)

Финал

Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам Полуфиналы и финалы пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее. ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

Leonid Schukin Почему "по два одноматчевых раунда"? В полуфинале проиграют и всё. 20.11.2025

Slim Tallers Чему вас в школе учат,поколение дебилов. Персы - это Иран,а в стыках играет Ирак. Симон Боливар родился в Венесуэле и к Боливии никакого отношения не имеет. Кстати,и денежная единица Венесуэлы - боливар. 20.11.2025