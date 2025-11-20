Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
Сегодня, 15:17

Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Фото Reuters

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), два победителя попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026

Путь 1
Полуфинал
Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)
Финал
ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка

Путь 2
Полуфинал
Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)
Финал
Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам

Полуфиналы и финалы пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

6

  • Футболист Сапогов

    Привет спирток)) Смотрю, опять обсираешься?))) Ну ничего, как говорится не привыкать. Треники иди обоссанные постирай и снова за клаву садись)))

    20.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Это спирток. Всегда пыжится, пытается написать что-то умное. Но получается всегда высер))) Такой спирток)) Только и может внучку учить кеклю бросать на расстояние)))

    20.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не лезь с фигней сопливого . Тобе не дано втямить шутку-юмора.

    20.11.2025

  • Leonid Schukin

    Почему "по два одноматчевых раунда"? В полуфинале проиграют и всё.

    20.11.2025

  • Slim Tallers

    Чему вас в школе учат,поколение дебилов. Персы - это Иран,а в стыках играет Ирак. Симон Боливар родился в Венесуэле и к Боливии никакого отношения не имеет. Кстати,и денежная единица Венесуэлы - боливар.

    20.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Персы супротив боливаров - знатная будет зарубка. На кону не фунт узюма - Мундиаль.

    20.11.2025

    Чемпионат мира по футболу
