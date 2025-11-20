Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Сегодня, 15:17
В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026.
Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), два победителя попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.
Межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026
Путь 1
Полуфинал
Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)
Финал
ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка
Путь 2
Полуфинал
Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)
Финал
Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам
Полуфиналы и финалы пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.
ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир
Футболист Сапогов
20.11.2025
Футболист Сапогов
20.11.2025
Saiga-спринтер
20.11.2025
Leonid Schukin
Почему "по два одноматчевых раунда"? В полуфинале проиграют и всё.
20.11.2025
Slim Tallers
20.11.2025
Saiga-спринтер
20.11.2025