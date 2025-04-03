Митрофанов допустил возможность получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении уайлд-кард для участия сборной России на чемпионате мира-2026.

— Появились разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Обсуждался ли этот вопрос с представителями ФИФА?

— Был вопрос: теоретически возможно это? И в теории возможно все. Давайте дождемся развития ситуации. Я член комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных, там много что обсуждали, разные варианты. Пока это просто обсуждение.

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.