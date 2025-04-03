Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

3 апреля, 08:45

Митрофанов допустил возможность получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении уайлд-кард для участия сборной России на чемпионате мира-2026.

— Появились разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Обсуждался ли этот вопрос с представителями ФИФА?

— Был вопрос: теоретически возможно это? И в теории возможно все. Давайте дождемся развития ситуации. Я член комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных, там много что обсуждали, разные варианты. Пока это просто обсуждение.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

7
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя