13 ноября, 20:30
Сборные Молдавии и Италии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра в Кишиневе (Молдавия) на стадионе «Зимбру» начинается в 22.45.00 по московскому времени.
Матч Молдавия — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Молдавия — Италия в матч-центре сайта «СЭ».
Молдавия и Италия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Эстонией. Молдаване провели 6 матчей и с 1 очком занимают пятое место в группе. У итальянцев — 15 очков и вторая строчка после 6 игр.
