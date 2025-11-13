Сборные Молдавии и Италии встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 13 ноября. Игра в Кишиневе (Молдавия) на стадионе «Зимбру» начинается в 22.45.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)

Матч Молдавия — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Молдавия — Италия в матч-центре сайта «СЭ».

Молдавия и Италия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Эстонией. Молдаване провели 6 матчей и с 1 очком занимают пятое место в группе. У итальянцев — 15 очков и вторая строчка после 6 игр.