Наличие билетов на ЧМ-2026 не будет гарантировать выдачу въездных виз в США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что наличие купленных билетов на чемпионат мира-2026 не гарантирует не гарантирует иностранцам получение виз в страну.

«Мы будем проводить ту же самую проверку, как и в случаях со всеми остальными [въезжающими в США иностранцами]», — цитирует Рубио ТАСС.

При этом чиновник отметил, что обладателей билетов на ЧМ-2026 будут ставить в начало очереди при рассмотрении заявлений на получение визы. Рубио посоветовал им обращаться как можно скорее — собеседование будет проходить через 6-8 недель после обращения.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.