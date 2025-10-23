Нападающий «Акрона» Беншимол — о выходе Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Это лучший момент в моей жизни»

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход сборной Кабо-Верде на чемпионат мира-2026.

«Это лучший момент в моей жизни. Кабо-Верде через многое прошло, было много трудностей на пути нашей сборной. Мы очень счастливы такому событию, Бог благословил нас. Рад, что нам удастся проявить себя на чемпионате мира», — сказал Беншимол «СЭ».

Беншимол провел за сборную Кабо-Верде 20 матчей и забил 5 мячей.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.