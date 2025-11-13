Роналду: «Ни у кого нет гарантированного места в сборной Португалии»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

Игра состоится в четверг, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Я очень счастлив, у меня отличные отношения с тренером Роберто Мартинесом, и я хочу продолжать в том же духе. Мы стремимся достойно завершить отборочный турнир и настроены очень позитивно. Поддержка болельщиков станет их преимуществом, и мы понимаем, что матч будет непростым. Они физически сильны, но мы должны играть в свой футбол», — сказал футболист на пресс-конференции.

Также форвард отметил, что не считает себя «неприкасаемым» игроком основного состава сборной Португалии.

«Ни у кого нет гарантированного места в составе. Все зависит от заслуг и нынешней формы. Я стараюсь оправдать доверие, когда попадаю в стартовый состав, а также стремлюсь помогать команде за пределами поля», — добавил он.

В случае победы над Ирландией национальная команда Португалии выйдет в финальную стадию чемпионата мира-2026.