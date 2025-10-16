16 октября, 10:32
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн рассказал, что намерен забить 100 голов за национальную команду.
«Я думаю, что это уже близко. Судя по тому, что я чувствую сейчас, я не собираюсь сбавлять обороты в ближайшее время. Я хочу оставаться на этом уровне как можно дольше. Сейчас у меня 76 голов, так что осталось 24, и до чемпионата мира нам предстоит провести еще несколько игр, а затем попытаться приблизиться к этим 100.
Голы забиты, и цифры говорят сами за себя. То, как я себя чувствую на поле, то, как я смотрю на игру, прессингую... Я чувствую себя действительно хорошо», — цитирует 32-летнего футболиста ESPN.
Кейн в 110 матчах за сборную забил 76 голов и сделал 19 результативных передач.
