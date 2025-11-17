Пэрротт — о выходе Ирландии в стыковые матчи: «Шанс есть всегда. И мы использовали его»

Нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт прокомментировал победу над Венгрией (3:1) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2025.

23-летний Пэрротт забил все три гола своей команды.

«Вот за что мы любим футбол — потому что могут случаться такие вещи. Смотрите, я обожаю свою родину, и это значит для меня все. Моя семья здесь... Это первый раз за много лет, когда я плачу. Я правда, правда не могу в это поверить. Все плачут. После матча с Португалией я сказал, что это то, из чего сделаны мечты, но сегодняшний вечер... Думаю, лучшего вечера в моей жизни уже не будет.

Кажется, все списали нас со счетов в начале группового этапа, и я не уставал повторять: шанс есть всегда. И мы использовали этот шанс.

Каждый может гордиться той командой, что стоит там, на поле. Дважды уступить по ходу матча и затем вернуться — это нечто прекрасное», — цитирует Пэрротта ESPN.

Сборная Ирландии заняла второе место в таблице группы F и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2026.