Холанн: «Важно ущипнуть себя, вспомнив, какую маленькую страну мы представляем»

Сегодня, 06:17
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Италией (4:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
«Мы взломали коды и стали лучшими в индивидуальном плане. Некоторые совершили настоящий прорыв, как, например, Антонио Нуса и Оскар Бобб, который выходит в основе за «Манчестер Сити». Важно иногда ущипнуть себя, вспомнив, какую маленькую страну мы представляем. У меня есть чувство, что это начало чего-то грандиозного. Сейчас важно просто наслаждаться моментом. Сегодня нас здорово поддерживали. Теперь мы увидим толпы людей [в Норвегии, которые будут праздновать].
16 голов в отборочном турнире? Все сводится к тому, чтобы оказываться в ситуациях, где я с наибольшей вероятностью могу забить, и сегодня у меня это получилось дважды. Это было просто с ума сойти. Я горжусь, и это абсолютно фантастически. То, что мы можем приехать сюда и выиграть 4:1... показывает, что нас непросто предугадать. Это довольно хорошо, чтобы все знали», — цитирует 25-летнего футболиста TV 2.
Сборная Норвегии отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026 — команда заняла первое место в отборочной группе F.
m_16
А Россия с огромной территорией и не самым маленьким населением много медалей ЧМ набрала?
17.11.2025
Rutozid
Хорватия - окраина Югославии с футбольной историей. А Норвегия сильно условно футбольная страна.
17.11.2025
Вася Гоблин
хорватия примерно с таким населением трижды медали чм брали за свою недолгую историю
17.11.2025
Chingachguk91
Может логичней сравнить по количеству населения? 5,5 миллиона человек, а в Италии почти 60
17.11.2025
svs
Ничего что Норвегия больше Италии по территории?
17.11.2025
МаратХ
C 1988 года не участвуем в Олимпиадах.
17.11.2025
Edmundo.Baldivieso
И мы себя щипаем с 1992 года. Например, по поводу участия в Олимпиадах в футболе.
17.11.2025