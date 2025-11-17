Видео
Сегодня, 06:17

Холанн: «Важно ущипнуть себя, вспомнив, какую маленькую страну мы представляем»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Италией (4:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы взломали коды и стали лучшими в индивидуальном плане. Некоторые совершили настоящий прорыв, как, например, Антонио Нуса и Оскар Бобб, который выходит в основе за «Манчестер Сити». Важно иногда ущипнуть себя, вспомнив, какую маленькую страну мы представляем. У меня есть чувство, что это начало чего-то грандиозного. Сейчас важно просто наслаждаться моментом. Сегодня нас здорово поддерживали. Теперь мы увидим толпы людей [в Норвегии, которые будут праздновать].

16 голов в отборочном турнире? Все сводится к тому, чтобы оказываться в ситуациях, где я с наибольшей вероятностью могу забить, и сегодня у меня это получилось дважды. Это было просто с ума сойти. Я горжусь, и это абсолютно фантастически. То, что мы можем приехать сюда и выиграть 4:1... показывает, что нас непросто предугадать. Это довольно хорошо, чтобы все знали», — цитирует 25-летнего футболиста TV 2.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Сборная Норвегии отобралась в финальную часть чемпионата мира-2026 — команда заняла первое место в отборочной группе F.

7

  • m_16

    А Россия с огромной территорией и не самым маленьким населением много медалей ЧМ набрала?

    17.11.2025

  • Rutozid

    Хорватия - окраина Югославии с футбольной историей. А Норвегия сильно условно футбольная страна.

    17.11.2025

  • Вася Гоблин

    хорватия примерно с таким населением трижды медали чм брали за свою недолгую историю

    17.11.2025

  • Chingachguk91

    Может логичней сравнить по количеству населения? 5,5 миллиона человек, а в Италии почти 60

    17.11.2025

  • svs

    Ничего что Норвегия больше Италии по территории?

    17.11.2025

  • МаратХ

    C 1988 года не участвуем в Олимпиадах.

    17.11.2025

  • Edmundo.Baldivieso

    И мы себя щипаем с 1992 года. Например, по поводу участия в Олимпиадах в футболе.

    17.11.2025

    Эрлинг Холанн
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
