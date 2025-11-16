Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
16 ноября, 20:24

Рамуш — о выходе на ЧМ-2026: «Сборная Португалии фаворит в любом соревновании, в котором участвует»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2026.

16 ноября Португалия разгромила Армению (9:1) и заняла первое место в группе F.

«Мы явно превосходили соперника и хотели показать это на поле. Последняя игра (поражение от Ирландии со счетом 0:2) прошла не так удачно, но у нас была возможность обеспечить себе выход на ЧМ. И мы показали, на что способны. Сборная Португалии фаворит в любом соревновании, в котором участвует. Но мы продвигаемся вперед шаг за шагом, и в марте у нас запланировано несколько контрольных матчей. У нас впереди еще целый сезон, но нам нужно бережно относиться к нашей команде», — приводит слова Рамуша пресс-служба УЕФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
